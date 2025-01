Mais de 300 passageiros da TAAG que chegaram esta segunda-feira, 27, a Lisboa, Portugal, provenientes de Angola, foram surpreendidos com a ausência das bagagens que não seguiram viajem e permanecem em Luanda, sem qualquer explicação da companhia aos viajantes, embora ao Novo Jornal a TAAG assegure estar a resolver a situação.

A situação gerou descontentamento e muitas críticas no aeroporto de Lisboa, devido às longas filas de espera dos passageiros junto ao tapete de recolha das bagagens, que não seguiram no vôo da DT650, que saiu de Luanda às 23:50 de domingo e aterrou em Lisboa às 06:00 desta segunda-feira.

Em declarações ao Novo Jornal, vários passageiros disseram que partiram de Luanda com a ideia de que as malas seguiram viajem, e não receberam qualquer informação da anomalia.

Segundo os visados, a surpresa foi quando a área de suporte do aeroporto lhes informou que as bagagens não chegaram no voo que aterrou.

"Ficámos a manhã toda no aeroporto à espera que a TAAG resolvesse este problema", contou uma das passageiras ao Novo Jornal.

Outro passageiro contou que estão sem informações da TAAG sobre o assunto, dizendo não entender porque que é que a companhia área angolana não lhes comunicou o problema.

"Apenas nos mandaram preencher um formulário para virmos buscar as bagagens no prazo de 48 horas", contou um dos passageiros, procedimento confirmado por muitos outros passageiros.

Conforme os visados, quando contactaram o sector de perdidos e achados, a informação que receberam foi a de que "devem aguardar o tratamento da situação".

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou o gabinete de comunicação e imprensa da TAAG para os devidos esclarecimentos, e Regina Ngunza, afecta a este departamento, assegurou que TAAG está ao corrente da situação e que a companhia está a resolver o problema com os passageiros.

Regina Ngunza minimizou a situação, assegurando ser comum esse problema no sector da aviação, afirmação de que discordaram muitas pessoas, incluído os visados.