Sete homens, de dois grupos diferentes, que se faziam passar por passageiros para roubar viaturas de táxi por aplicativo, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda.

Foram apanhados dois grupos, sendo que um deles é compostos por três elementos e o outro por quatro, e, de acordo com as autoridades, circulavam armados (com pistolas e facas). Os homens chamavam um táxi usando o aplicativo, e, depois de começar a corrida, anunciavam o assalto, obrigando o motorista a descer do carro. Seguidamente usavam a viatura para roubar os clientes que tinham o azar de entrar no que pensavam ser um táxi.

Os homens simulavam fazer serviço de táxi, já fora dos aplicativos, e assaltavam os passageiros, roubando-lhes todos os seus pertences (telemóveis, joias e dinheiro), segundo a direcção do SIC-Luanda.

O caso mais recente que envolveu o grupo de três elementos aconteceu no dia 21 deste mês, no bairro Golf 1, na via pública: A quadrilha solicitou um táxi para o Golf 2, e, no percurso anunciou o assalto. Depois, os homens imobilizaram o motorista e retiraram-no do veículo. De seguida, foram com o carro para os bairros Popular, Jumbo e Avó Kumbi, onde, fazendo-se passar por taxistas, realizaram vários assaltos aos passageiros.

Já o segundo gangue, composto por quatro membros, entrou em acção no Golf 2, quando o motorista de um táxi personalizado se encontrava na via a trabalhar. Os acusados solicitaram uma corrida até ao bairro Cassequel, e, durante o trajecto, nas imediações da Escola Especial, no Golf 2, munidos de facas de cozinha, ameaçaram-no de morte, obrigaram-no a descer, e fugiram com o carro.

Depois destes e outros assaltos dos grupos, o SIC recebeu inúmeras denúncias e desencadeou uma investigação que resultou na detenção dos sete assaltantes, com idades entre os 18 e os 40 anos. Os detidos foram encaminhados para o juiz de garantias, acusados dos crimes de associação criminosa, ameaças de morte e roubo qualificado.