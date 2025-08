Entre as pessoas com diagnósticos de hipertensão no País, só 19% das mulheres e 11% dos homens faziam tratamento e tinham a sua tensão controlada. A pressão arterial elevada é um dos factores de risco para o desenvolvimento de doenças coronárias, acidentes vasculares cerebrais e doenças renais.

Em Angola, 12% das mulheres e 11% dos homens entre 15-49 anos sofrem de hipertensão arterial. Os dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde de Angola (IIMS 2023-2024) mostram ainda que quase sete em cada 10 mulheres (68%) e oito em cada 10 homens (79%) com tensão arterial alta não tinham conhecimento do seu diagnóstico. Entre as pessoas com diagnóstico de hipertensão, só 19% das mulheres e 11% dos homens faziam tratamento e tinham a sua tensão arterial controlada.

O relatório consultado pelo Novo Jornal refere ainda que, no geral, entre os inquiridos de 15-49 anos, 63% das mulheres e 49% dos homens relataram já ter tido a pressão arterial medida por um médico ou outro profissional de saúde, e 11% das mulheres e 6% dos homens relataram ter alguma vez sido informado por um médico ou outro profissional de saúde que tinha tensão arterial elevada ou hipertensão.

