De acordo com a direcção da AGT, "a partir do dia 01 de Setembro do corrente ano, nenhuma factura emitida através do software SAC5 terá validade fiscal perante esta administração".

"Os utilizadores deste sistema têm até 30 de Agosto de 2025 para obter um novo software de facturação certificado e homologado pela AGT", declara a instituição, ressaltando que está a realizar testes de verificação aos sistemas certificados.

A AGT explica ainda que esta medida é crucial para assegurar que todos os sistemas operem de acordo com as normas estabelecidas e contribuam para a integridade e a transparência do processo tributário.