Chefe da repartição fiscal do Dondo detido pelo SIC por envolvimento no escândalo do desvio dos milhões da AGT – Sobe agora para 22 o número de detidos

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, na província do Kwanza-Norte, o chefe de repartição fiscal do Dondo, de 36 anos, envolvido no roubo milionário da Administração Geral Tributária (AGT), que contabiliza já 22 detidos num caso em que as autoridades policiais continuam a trabalhar para desmantelar a rede criminosa.