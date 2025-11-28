A Air France anunciou esta sexta-feira que passará a operar voos entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) e o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (NBJ), assegurando ligações directas entre Angola e a capital francesa.
A partir de 01 de Dezembro é a companhia portuguesa TAP a passar toda a operação de e para Angola a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto.
Estas companhias seguem assim os passos da nacional TAAG, que já tem os seus voos comerciais internos e externos no novo aeroporto em exclusivo e da Emirates, que fez a mudança no início do mês.