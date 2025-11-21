Foi detido esta quinta-feira, 20, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC-Luanda), um cidadão de 37 anos, que trabalhava como motorista de táxi por aplicativo, mas assaltava os seus clientes no período nocturno, soube o Novo Jornal.

O homem foi detido após ter sido denunciado por uma cidadã estrangeira, de nacionalidade japonesa, de 28 anos, que, na companhia de outras duas amigas, também japonesas, solicitou o serviço de táxi por aplicativo, e, no percurso da viagem, foi assaltada.

Segundo o SIC-Luanda, "os factos ocorreram em finais de Outubro deste ano, no município da Samba, no bairro da Corimba, quando a lesada decidiu chamar um táxi por aplicativo".

Durante o trajecto, conta o SIC, "o motorista parou a marcha sob pretexto de que precisava fazer necessidade menor".

Aproveitando a distracção das passageiras, abriu o porta-bagagens da viatura, onde se encontrava escondido um comparsa seu, e, sob ameaças de morte e com uma arma branca (uma faca), anunciaram o assalto.

Segundo o SIC, os assaltantes apoderaram-se dos telemóveis das vítimas e obrigaram uma delas a desbloquear o seu telemóvel. Como mostrou resistência, foi agredida fisicamente, tendo sido obrigada a entregar o seu telemóvel e a fazer uma transferência interbancária no valor de 450 mil kz.

Os dois homens depois colocaram-se em fuga, abandonando as vítimas no local e levando consigo os seus telemóveis.

Fernando Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda, disse que após desenvolvidas acções investigativas foi possível deter o principal implicado, e, consequentemente, apreendida a viatura e recuperado os três telemóveis.

O SIC-Luanda aconselha os cidadãos a serem cautelosas sempre que utilizarem os serviços de táxi por aplicativo, devendo partilhar o percurso da viagem com familiares ou pessoas conhecidas.