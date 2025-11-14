A selecção campeã do mundial de 2022, a Argentina, venceu esta noite, no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, a selecção de Angola, por 2 - 0, em jogo amistoso que levou ao rubro milhares de angolanos.

Apesar de o jogo ser em solo angolano, o argentino Lionel Messi, oito vezes bola de ouro pela FIFA, foi o mais aplaudido pelo público presente no 11 de Novembro.

Os Palancas Negras, apesar da derrota, fizeram um bom jogo, que surpreendeu os adeptos, depois de terem fracassado nos jogos de eliminatória para o Campeonato do Mundo de futebol 2026.

O astro do futebol mundial, Lionel Messi, que fez lotar o estádio, pois os mais de 48 mil adeptos o queriam vê-lo de perto, foi o mais aplaudido durante os 90 minutos de jogo

O craque do futebol mundial levou várias vezes o público ao delírio, com toques, fintas, assistência e golo.

Aos 81 minutos do jogo, o astro argentino, cujo concorrente directo é o português Cristiano Ronaldo, marcou o segundo golo da selecção campeã do mundo e levou o público a aplaudir, como se fosse a selecção de Angola a marcar o golo.

Três minutos depois do golo, Lionel Messi foi substituído, situação que levou outra vez o público a ovacionar efusivamente o jogador.

Os Palancas Negras não se inibiram perante o fortíssimo adversário e chegaram várias vezes com perigo à baliza da Argentina.

O jogo emocionou o público, que minutos antes do final apupou o Presidente da República João Lourenço, por alguns segundos.

Nas bancadas, o público voltou a gritar "awouu", a João Lourenço, depois de o Chefe de Estado já ter sido vaiado na final do Afrobasket, no Pavilhão Multiusos Arena do Kilamba.