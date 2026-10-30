Promessa de ganhar muito dinheiro em pouco tempo tem levado cada vez mais jovens a experimentar apostas desportivas. Em Angola, o uso das plataformas digitais tornou essa actividade mais acessível, mas também trouxe novos desafios como proteger os consumidores, impedir o acesso a menores, controlara publicidade e prevenir comportamentos de dependência.

Em Angola, sobretudo nas zonas urbanas e suburbanas, há uma frase que ganha cada vez mais espaço nas conversas do dia-a-dia: "Um homem sem ficha é um homem sem esperança". A expressão, repetida entre amigos e companheiros de bancada, traduz o entusiasmo de quem vê nas apostas desportivas uma oportunidade de transformar alguns kwanzas numa quantia capaz de fazer sorrir a carteira.

Mas, entre a esperança de ganhar e a realidade da derrota, há uma linha tão fina como a diferença entre um prognóstico certeiro e um golo sofrido nos descontos.

À primeira vista, vencer parece ser apenas uma experiência positiva. Afinal, quem não gosta de acertar no resultado de um jogo e ver o saldo aumentar? O problema começa quando uma vitória, em vez de ser encarada como um golpe de sorte, passa a ser interpretada como prova de talento ou de uma suposta fórmula infalível.

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