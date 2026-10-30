O crédito bruto direccionado ao sector real da economia cresceu 23,35 em Setembro de 2026, fixando-se em 2,1 biliões de Kwanzas, o que corresponde a mais 403,5 mil milhões de kwanzas face ao mesmo período de 2025, revela o Banco Nacional de Angola (BNA) na nota de informação estatística sobre o crédito consultada pelo Novo Jornal.

O crédito concedido ao abrigo do Aviso 10/2024 totalizou 1,5 biliões de Kwanzas, o que equivale a 70,5% de todo o financiamento ao sector real e a 16,4% da carteira de crédito bruto global da banca comercial.

O crédito bruto concedido ao sector não financeiro cifrou-se em 9,5 biliões de kwanzas no final de Setembro de 2026, rerresentando um crescimento de 12,2% em termos homólogos, uma expansão líquida de 1.037,3 mil milhões de kwanzas face ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com o banco central, o sector privado continua a ser o principal motor da carteira de crédito, com um parcela de 84,9% do endividamento total. Os restantes 15,1% correspondem ao endividamento do sector público não financeiro (administração pública e empresas públicas).

O stock de crédito em moeda nacional acompanhou a tendência de crescimento ao atingir os 7,6 biliões de Kwanzas, sinalizando um incremento homólogo de 11,9% ou seja, mais 809 mil milhões de kwanzas face a Setembro de 2025.

O endividamento total do sector privado fixou-se em 8,1 biliões de kwanzas em Setembro de 2026, progredindo 10,7% em relação aos 7,3 biliões registados no período homólogo.

As empresas privadas não financeiras absorveram o maior volume de recursos, totalizando 6,3 biliões de Kwanzas (um aumento de 9,5%) mas, em termos percentuais, com o crédito a particulares (famílias) a liderar, disparando 14,7% e fixando-se em 1,8 biliões de kwanzas.

O sector público não financeiro totalizou um endividamento de 1,4 biliões de Kwanzas, o quee represeenta uma expansão homóloga de 257,5 mil milhões de kwanzas. Deste montante, a administração pública concentrou 63,0% das responsabilidades, cabendo às empresas públicas os restantes 37,0%.