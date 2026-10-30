As autoridades angolanas apreenderam, no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), mais de 150 mil dólares norte-americanos que estavam camuflados numa caixa.

Os 150.950 dólares foram detectados no interior de uma caixa que estava sobre uma cadeira de rodas, na manga de embarque do voo KP-077 da companhia aérea ASKY, com destino a cidade de Lomé, no Togo.

A ocorrência sucedeu esta semana e as autoridades ainda não conseguiram localizar os proprietários dos valores, suspeitos de transporte ilegal de divisas para o estrangeiro.

A operação foi realizada pela unidade Fiscal Aduaneira do aeroporto, pelos agentes o Serviço de Investigação Criminal e técnicos da Administração Geral Tributária.

De acordo com o gabinete da comunicação institucional da Polícia Nacional, diligências estão em curso, para apurar a proveniência do dinheiro e identificar os envolvidos.