A acção policial decorreu no bairro Cawelele, no interior de um estaleiro clandestino, onde os homens, de 29 a 50 anos, guardavam o produto petrolífero de origem suspeita, de acordo com as autoridades.

A quadrilha recebia a mercadoria da Sonangol em nome de um posto de abastecimento, de acordo com a factura que os especialistas do SIC verificaram, mas tudo não passava de um esquema fraudulento, onde grande parte do petróleo que os camiões-cisternas carregavam era desviados para um estaleiro clandestino, com fins comerciais.

Estes, através de uma motobomba, retiravam o petróleo dos camiões-cisterna e camuflavam-no em bidões de 30 litros e de 1000 litros, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC.

Os detidos vão ser encaminhados para o juiz de garantias, quanto ao produto apreendido, será entregue às entidades competentes.