Uma mulher está a ser acusada de matar o marido, com recurso a pedras, no município do Cazenga, em Luanda, e alega que o homem se recusava a pagar renda da casa onde viviam, mas tinha viagem marcada sem o seu "consentimento", para o Dubai.

O crime, explica o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira, aconteceu esta semana, na rua do Sevem, bairro do Cazenga Popular, quando o casal se desentendeu devido à renda da casa.

Durante a discussão, segundo a DIIP, o homem partiu para a agressão física e em defesa a acusada fez recursos a várias pedras e arremessou-as, tendo atingindo o marido na cabeça. A vítima, de 40 anos, morreu naquele instante e a mulher fugiu para parte incerta, conta Quintino Ferreira.

Após a DIIP receber uma denúncia sobre a existência de um cadáver no interior de uma residência, a DIIP accionou o Serviço de Investigação Criminal, que se deslocou ao local e fez a remoção do corpo.

A acusada, de 31 anos, que será presente ao juiz de garantias, por homicídio qualificado, foi detida na zona pelos agentes do comando municipal do Hoji-Ya-Henda.

Interrogada pelas autoridades sobre o homicídio, a esposa disse apenas que "tiveram uma discussão, porque ele não queria pagar a renda e estava com a viagem marcada para o Emirados Árabes Unidos (Dubai)".