A Polícia Nacional (PN) deteve o automobilista envolvido no acidente que matou o comandante da Camuxiba e soltou o moto-taxista, salientando que ele também foi vítima, apesar de ter fugido do local após o acidente.

O automobilista foi detido no fim do dia de quarta-feira,27, em Luanda, e encontra-se na esquadra do comando municipal de Viana da Polícia Nacional, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PN.

O acidente aconteceu por volta das 5:00 desta quarta-feira, 27, nos arredores do Pingo de Água, bairro Luanda-Sul, quando o comandante, que residia nas imediações dos 4 campos, pediu o serviço de moto-táxi com destino ao seu trabalho.

No percurso, uma viatura embateu na parte traseira da motorizada, e, na sequência da colisão, o intendente Tomás Almeida Relógio, de 42 anos, foi projectado para o solo, o que lhe causou a morte.

O comandante "Relógio", passou pela esquadra da Ingombota como polícia de trânsito, depois foi enquadrado na equipa da esquadra do Prenda, onde exerceu a função de chefe das operações e, posteriormente, assumiu o comando da esquadra da Camuxiba na Samba.