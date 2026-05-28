Um homem foi detido na província da Huíla, acusado do assassinato do padrasto, com recurso a uma catana, depois de a vítima mortal o ter impedido de abusar sexualmente da prima adolescente.

O homem foi detido na cidade de Lubango, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) e vai ser presente ao juiz de garantias, indiciado dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de abuso sexual.

O crime ocorreu na zona dos "Três Pontos", quando o malogrado, de 66 anos, apanhou o enteado a tenta abusar sexualmente da sua sobrinha, de 13 anos.

A vítima interveio e "o implicado, enfurecido com o padrasto, fez recurso a uma catana e desferiu-lhe diversos golpes nas regiões da cabeça e do pescoço. O homem não resistiu e morreu", contou o porta-voz do SIC-Huíla, Segunda Quitumba, ao Novo Jornal.

Depois do homicídio, acrescenta Segunda Quitumba, o acusado, de 23 anos, tentou colocar-se em fuga, mas foi capturado pelos efectivos do SIC no município do Lubango.