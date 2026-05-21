A Polícia Nacional, através da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), apreendeu grandes quantidades de milho, feijão, sal e fuba de milho, que estavam a ser "despachados" a um preço mais baixo no mercado informal dos Mulenvos, em Luanda.

Estes produtos, de acordo com o porta-voz nacional da DIIP, Quintino Ferreira, estavam a ser transportados num camião pertencente a uma empresa de produtos alimentares.

Os alimentos deteriorados apreendidos, como sal e a fuba, passaram por uma peneira até ganharem uma nova aparência, enquanto o milho e o feijão foram lavados. Depois destes procedimentos, os alimentos foram empacotados em sacos sem qualquer rótulo.

Diligências foram feitas e uma equipa de efectivos da polícia conseguiu localizar o armazém de onde estavam a sair estas mercadorias. No local não houve detenções, porém a investigação vai continuar para localizar os proprietários.

Ainda em Luanda, uma mulher e um homem foram detidos pelos agentes da DIIP, por fabricação e distribuição de bebidas espirituosas, cuja produção foi proibida no País pelo governo angolano, explica Quintino Ferreira.