O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB) assinalou 29 incêndios, 20 mortos e 66 feridos graves, no fim-de-semana, no território nacional.

Os incêndios deflagraram nas províncias de Luanda, Icolo e Bengo, Cunene, Benguela, Lunda Norte, Huila, Lunda Norte, Bié, Cubango, Huambo, Cabinda, Uíge e Cuanza-Norte.

Segundo o SPCB, os incêndios foram causados por curto-circuito, fogo aberto e fuga de gás, afectando os sectores da habitação, ambiente e transporte, e comércio.

Com relação aos acidentes de viação, só em Luanda foram registados 15 sinistros, que resultaram em três mortes, 22 feridos e danos materiais avaliados em 37,6 milhões de kwanzas.

Nas últimas 72 horas o comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) sinalizou 144 crimes, sendo 129 comuns e 15 rodoviários, havendo 259 indivíduos detidos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas três viaturas, 501 motorizadas e 1.050 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao Código de Estrada.