A TAAG Linhas Aéreas de Angola juntou mais um Boeing 787-10 Dreamliner à sua frota.

A quarta aeronave de última geração está alinhada com o plano estratégico 2024-2029 e sinaliza o foco na modernização e transformação da TAAG, diz a companhia em comunicado.

Com o nome de "Deolinda Rodrigues", em homenagem à histórica heroína e intelectual angolana, esta aeronave foi incorporada em regime de leasing e, segundo o comunicado da companhia, "combina conforto, tecnologia avançada e elevada eficiência operacional, dispondo de 367 lugares no total, distribuídos por 24 lugares em classe executiva e 343 lugares em classe económica.