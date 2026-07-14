As províncias com mais ocorrências registadas foram Benguela, Cuanza-Sul, Luanda e Namibe, esclarece o relatório semanal do INAC.
Dos casos notificados, 15 foram de abuso sexual, 24 de agressão física e psicológica, 65 de exploração do trabalho infantil e 130 de fuga à paternidade.
Neste período, foram igualmente registadas diversas queixas relacionadas com crianças em situação de vulnerabilidade social e a menores abandonados pelos seus encarregados de educação.
No município dos Mulenvos, em Luanda, uma mulher, sem motivos aparentes, espancava a sobrinha de nove anos, que estava sob os seus cuidados, deixando-a com hematomas no corpo.
Já na província do Cuanza-Sul, concretamente no município do Sumbe, uma menor de dois anos foi abusada sexualmente por um vizinho, de 21 , que se aproveitou da vulnerabilidade da criança para consumar o acto.
Estes casos foram encaminhados para as autoridades policiais.
Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem através da linha 15015 ou no site https://portaldacrianca.gov.ao/.