O Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou 555 denúncias de violência contra crianças, praticadas por familiares, vizinhos e desconhecidos das vítimas, no território nacional, na última semana.

As províncias com mais ocorrências registadas foram Benguela, Cuanza-Sul, Luanda e Namibe, esclarece o relatório semanal do INAC.

Dos casos notificados, 15 foram de abuso sexual, 24 de agressão física e psicológica, 65 de exploração do trabalho infantil e 130 de fuga à paternidade.

Neste período, foram igualmente registadas diversas queixas relacionadas com crianças em situação de vulnerabilidade social e a menores abandonados pelos seus encarregados de educação.

No município dos Mulenvos, em Luanda, uma mulher, sem motivos aparentes, espancava a sobrinha de nove anos, que estava sob os seus cuidados, deixando-a com hematomas no corpo.

Já na província do Cuanza-Sul, concretamente no município do Sumbe, uma menor de dois anos foi abusada sexualmente por um vizinho, de 21 , que se aproveitou da vulnerabilidade da criança para consumar o acto.

Estes casos foram encaminhados para as autoridades policiais.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem através da linha 15015 ou no site https://portaldacrianca.gov.ao/.