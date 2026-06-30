O Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou, na última semana, no País, 704 denúncias de violência contra crianças, praticadas em circunstâncias diferentes por familiares e conhecidos das vítimas.

As províncias que mais registaram ocorrências foram Luanda, Benguela, Bié, Cunene, Cabinda e Cuanza-Norte, informa o relatório semanal da instituição.

Dos casos sinalizados, destacam-se 15 de abuso sexual, 78 de agressão física e psicológica, 170 de fuga à paternidade e 125 de exploração de trabalho infantil.

O INAC recebeu igualmente várias denúncias relacionadas às crianças em situação de vulnerabilidade social, menores abandonados pelos encarregados de educação e por falta de prestação de alimentos dos pais.

Na província de Cabinda, uma criança de sete anos foi brutalmente espancada pela tia com quem reside, por se recusar a furar as orelhas para usar brincos; a menor encontra-se com hematomas em quase todas as partes do corpo.

Em Benguela, uma criança de três anos foi abusada sexualmente por um homem de 46 anos, que se aproveitou da vulnerabilidade da vítima para consumar o acto.

O caso foi encaminhado para as autoridades.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações denunciarem para o 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.