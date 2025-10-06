O Instituto Nacional da Criança (INAC) registou, na última semana, um total de 608 queixas de violência contra a crianças no território nacional.

Luanda, Bengo, Benguela, Bié, Kwanza-Sul, Uíge e Namibe, foram as províncias com mais denúncias, de acordo com o relatório semanal do INAC.

Entre os mais de 600 casos assinalados, houve11 queixas de abuso sexual e 68 de agressão física e psicológica, mas a fuga á paternidade lidera, com 166 denúncias.

No município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, um menor de nove anos, com necessidades especiais, foi abandonado pela mãe à porta da direcção do INAC. A criança está sob os cuidados das autoridades, enquanto diligências prosseguem para localizar a mãe.

Em Benguela, no município do Lobito, dois rapazes de dez e 11 anos foram abusados sexualmente por dois vizinhos adultos (em fuga), que se aproveitaram da sua vulnerabilidade.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações para denunciarem através do 15015 ou ainda do site https://portaldacrianca.gov.ao/