Erros processuais e interferência política têm sido o Calcanhar de Aquiles do Sistema Judicial, sobretudo, alegadamente para justificar o combate à corrupção, duramente criticado pela selectividade. O caso sobre o antigo director do INEA é visto como ponto de partida para decisões semelhantes, num futuro muito breve, de julgamentos considerados polémicos.

Os erros processuais e a interferência política no combate à corrupção fragilizam a credibilidade do Sistema Judicial Angolano, admitem especialistas em Direito.

Ao NJ, a posição destes especialistas decorre do facto de, na passada semana, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo ter determinado o desbloqueamento das contas bancárias, bem como a restituição de todo o património do antigo director-geral do Instituto Nacional de Estradas (INEA), Joaquim Sebastião. A decisão é vista como demonstração de fragilidade do nosso Sistema Judicial.

A decisão do acórdão sobre o antigo director-geral do INEA demonstra que o Sistema Judicial não estava preparado para lidar com o combate à corrupção ou com a grande criminalidade económico-financeira, diz o jurista Rui Verde. "É um verdadeiro fiasco", afirma, referindo-se ao combate à corrupção.

