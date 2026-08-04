Após o acto, o indivíduo colocou-se em parte incerta, abandonando a vítima no local. O caso foi encaminhado para a Polícia Nacional no Cunene.
Entre as queixas assinaladas pelo INAC, destacam-se oito de abuso sexual, 83 de agressão física e psicológica, 103 de exploração de trabalho infantil e 128 de fuga à paternidade.
As províncias com mais ocorrências foram Luanda, Huambo, Benguela, Lunda-Norte e Cunene.
Na Lunda-Norte, uma criança de 10 anos foi abusada sexualmente pelo padrasto, de 42 anos, que foi apanhado em flagrante delito pela mulher no quarto da menor, na calada da noite.
No município de Viana, província de Luanda, uma adolescente de 16 anos foi abusada e violentada por um homem, de 36 anos, que se aproveitou da vulnerabilidade da menina para consumar o acto, dentro da sua casa.
Estes episódios foram encaminhados para as autoridades policiais e direcções provinciais do INAC.
Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações para denunciarem através da linha 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.