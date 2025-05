Uma mulher foi detida pelos agentes da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais, (DIIP), por agredir mortalmente o marido com um barrote, depois de ele a ter acusado de traição, na província do Kwanza-Sul.

A mulher, de 30 anos, foi detida durante o fim-de-semana, no município de Cassongue, após o Comando Provincial do kwanza-Sul da Polícia Nacional (PN) receber uma denúncia anónima.

De acordo com o chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa da PN no Kwanza-Sul, a vítima desconfiava que a esposa mantinha uma relação extraconjugal com um outro homem, e, durante uma discussão, a mulher pegou num barrote e deu várias pancadas cabeça do marido, de 35 anos, que caiu no chão inconsciente.

Ao tentar disfarçar o crime, a acusada, com a ajuda dos seus familiares, socorreu-o para o hospital municipal, como se fosse uma acção praticada por outra pessoa, mas 24 horas depois, o homem morreu e as autoridades policiais acabaram por descobrir o que aconteceu entre o casal e detiveram a mulher, que será encaminhada para o juiz de garantia.