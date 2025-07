Em Luanda, uma mulher oriunda da República Democrática do Congo (RDC) foi detida por sequestrar um bebé de três dias, depois de se ter disponibilizado para acompanhar a parturiente a casa, situada no bairro Neves Bendinha.

Tudo aconteceu no fim-de-semana, no município da Maianga, quando a parturiente, de 32 anos, saía da Maternidade Lucrécia Paim com seu bebé, e, no percurso, foi interpelada pela acusada que se prontificou a ajudá-la.

Na zona do Velório de Luanda, enquanto faziam a travessia na pedonal, a acusada aproveitou-se da vulnerabilidade da mãe e ofereceu-se para levar a criança, explica o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel.

"Esta aproveitou-se igualmente da distração da mãe, acelerou o passo e fugiu com o menor pelas ruas do Neves Bendinha. Quando a mulher se apercebeu que o seu filho foi raptado, procurou de imediato ajuda das autoridades policiais", explica.

No mesmo dia, os agentes da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais colocados na esquadra do Neves Bendinha encontraram a sequestradora, na via pública, por detrás do Colégio Josiyldi, na Avenida Senado da Câmara.

Depois da sua detenção, a cidadã da RDC confessou o crime às autoridades, declarando que teve esta atitude porque "não consegue engravidar". A mulher será encaminhada para o juiz de garantias, pelo crime de sequestro.