A Polícia Nacional (PN), através da Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária (UTSER), em Luanda, tem levado a cabo, desde o final de Setembro, uma operação policial denominada "moto de três rodas", com o objectivo de reforçar a fiscalização rodoviária e desencorajar o transporte ilegal de passageiros, em serviço de táxi, nestes veículos, soube o Novo Jornal.

Segundo a PN, as motorizadas de três rodas estão concebidas apenas para o transporte de mercadorias, e não de pessoas, como tem ocorrido. Antes da operação foram realizados encontros de sensibilização com os responsáveis das equipas e das associações de mototaxistas.

O Novo Jornal soube que, até agora, mais de 250 motorizadas de três rodas usadas no transporte de passageiros foram apreendidas por diversas infracções.

Para além do transporte ilegal de passageiros, destacam-se também a circulação de veículos sem chapa de matrícula e sem retrovisores.

Várias multas têm sido aplicadas aos condutores infractores pela Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária de Luanda.

O porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente-chefe Nestor Goubel, assegura que a operação não visa perseguir os mototaxistas, mas garantir a segurança das pessoas e repor a legalidade, assegurando que estte procedimento vai continuar em todos os municípios de Luanda.

Vários populares aplaudem a decisão da Polícia Nacional, pois reconhecem os riscos que as pessoas correm ao serem transportadas nestes veículos.