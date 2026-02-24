O Serviço de Investigação Criminal (SIC-Luanda) deteve esta segunda-feira, 23, dois cidadãos de 22 e 23 anos, acusados de assassinar no dia 6 deste mês, no bairro Zona Verde III, no município de Belas, em Luanda, um jovem de 24 anos que se recusou aa entregar aos assaltantes o seu telemóvel, após ser surpreendida por estes.

Segundo o SIC, a vítima foi surpreendida no período nocturno pelos marginais que estavam a bordo de uma motorizada e em seguida anunciaram o assalto.

Fernando Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda, disse ao Novo Jornal que os implicados exigiram o telemóvel, e, ante a resistência apresentada pela vítima, foram-lhes desferidos vários golpes no abdómen e nas costas, causando-lhe morte imediata.

Na fuga, um dos assaltantes caiu da motorizada e foi apanhado pela população, que o agrediu.

Fernando Carvalho conta que o assaltante só não foi linchado pela população graças à pronta intervenção policial, que o socorreu até ao Hospital Geral de Luanda.

Das investigações efectuadas pelo SIC, foi possível proceder-se à detenção do comparsa em posse da motorizada usada no crime e à apreensão de uma faca de cozinha em posse do primeiro implicado.

Ambos foram esta segunda-feira,23, presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que determinou a medida de coacção de prisão preventiva para ambos.

O SIC alerta que continuará firme e persistente no combate à criminalidade, contando, para o efeito, com a ajuda da população na denúncia de casos.