Mais de 100 quilos de cocaína apreendidos no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e no Porto de Luanda foram queimados pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC),na Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais "Ricolix", situada no município dos Mulenvos, soube Novo Jornal.

Para além da droga cocaína, foram destruídas esta quinta-feira, 26, dezenas de quilogramas de crack, anfetamina, metanfetamina, ketamina, ecstasy, liamba, apreendidas na sequência de várias operações realizadas em Luanda.

Segundo Manuel Halaiwa, porta-voz do SIC-geral, essas quantidades de drogas são resultantes de 136 processos-crime em todo o país, realizados em 2023 e 2024, na qual alguns já foram remetidos a juízo, com os seus autores condenados e outros a serem julgados.

Manuel Halaiwa avançou que de Janeiro a Maio deste ano foram registados, a nível nacional, 508 crimes de tráfico de drogas, com a detenção de 579 cidadãos, nacionais e estrangeiros, com maior envolvência de cidadãos asiáticos.

Conforme o porta-voz do SIC, esta actividade realiza-se no âmbito do dia mundial de Luta contra as Drogas, que se assinala a 26 de Junho.

Segundo o SIC, essas drogas entraram no país de várias formas e foram apreendidas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e no Porto de Luanda pelos órgão de defesa e segurança.

O SIC assegura que a maioria das drogas são provenientes do Brasil, concretamente da cidade de São Paulo e são transportados por "mulas" (pessoas que transportas droga no seu corpo).