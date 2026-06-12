O Presidente da República aprovou, por ajuste directo, uma despesa de 264 mil milhões de kwanzas (cerca de 284 milhões de dólares norte-americanos) para a compra de bens alimentares e de higiene destinados às Forças Armadas Angolanas.

O objectivo é, segundo o documento consultado pelo novo Jornal, garantir a sustentabilidade logística e o regular funcionamento das unidades militares.

No primeiro trimestre, o Governo gastou em Defesa 596,4 mil milhões dos 1,2 biliões kz inscritos no Orçamento Geral do Estado para 2026, revelaram as contas feitas pelo Expansão após consulta do relatório de execução dos primeiros três meses do ano.

Ao ministro da Defesa Nacional, Antigos Combatente e Veteranos da Pátria, o Chefe de Estado delega competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças e verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do do procedimento, incluindo a celebração e assinatura do contrato.