O Canadá evitou a derrota diante da Bósnia após empatar, 1-1, esta sexta-feira, no Estádio de Toronto, na partida de abertura do Grupo D do Mundial de 2026.

Num jogo muito aguardado pela comunidade bósnio-canadiana, a equipa orientada por Sergej Barbarez recorreu às suas armas para dificultar a tarefa dos anfitriões.

Do outro lado, os "Les Rouges" entraram com a intenção de assumir o controlo das operações e foi isso que fizeram, dominando a posse de bola e ocupando os espaços com critério.

Aos 21 minutos, quando poucos antecipavam o golo bósnio, Jovo Lukić contrariou a tendência.

O avançado dos "Dragões" surgiu no sítio certo para desviar de cabeça um canto ensaiado que explorou uma lacuna na defesa canadiana.

Na segunda metade, os anfitriões não baixaram os braços.

Por mais de uma vez, o Canadá mostrou ser capaz de incomodar a baliza da formação balcânica. Ainda assim, Jesse Marsch não ficou satisfeito com o que via.

Foi então que lançou o avançado do Southampton, Cyle Larin, aos 75 minutos, para o lugar de Tani Oluwaseyi. A aposta revelou-se certeira. Dois minutos depois, o atacante fez de "bombeiro" e extinguiu a chama bósnia que já ameaçava alastrar pelas bancadas de Toronto.

Com este resultado, ambas as equipas somam um ponto no Grupo B do Mundial de 2026. Já Paraguai e Estados Unidos entram em campo mais logo, na partida de abertura do Grupo D, marcada para as 2:00 da madrugada de sábado (horário de Angola).