Os órgãos de defesa e segurança na província de Luanda, numa acção inspectiva a uma fábrica de materiais ferrosos, no município do Kilamba, interceptaram, esta semana, mais de 90 cidadãos chineses, todos com situação migratória irregular, mas a trabalhar naquele estabelecimento, soube o Novo Jornal.

A operação foi conduzida pela direcção provincial de Luanda do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), que sob guia de missão, se deslocou a uma fábrica de materiais ferrosos, no município do Kilamba, no bairro Quenguela, onde foi constatada a permanência ilegal e o exercício de actividades remuneradas por parte dos cidadãos chineses, em clara violação das normas migratórias em vigor em Angola.

Os órgãos de defesa e segurança deslocaram àquela fábrica para fazer cumprir o decreto presidencial que suspende a actividade de pesagem de material ferroso e não ferroso, tento constatado outras irregularidades que levaram o SME-Luanda a efectuar uma operação de fiscalização e controlo migratório.

Fontes do SME asseguram que durante a intervenção foi apurado que os cidadãos estrangeiros não reuniam os requisitos legalmente estabelecidos por Lei para permanecem em Angola.

Na sequência, contou a fonte, os mais de 90 cidadãos foram encaminhados parra o Centro de Instalação Temporária (CIT) do SME no Icolo e Bengo, onde permanecem para o devido tratamento legal.