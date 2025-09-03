Na província da Lunda-Norte, um congolense foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por tentar vender o filho de cinco anos, por 500 mil kwanzas, a um desconhecido.

O pai estava a agir com auxílio de um compatriota (já detido), e ambos foram apanhados em flagrante delito nesta terça-feira, 02, no município do Dundo, quando estavam prestes a entregar o menor.

Questionado pelas autoridades sobre os motivos que o levaram a tentar vender o seu filho, o homem disse que "teria muito dinheiro se vendesse o menino", de acordo com a direcção do SIC.

O SIC tomou conta da ocorrência depois de ter recebido uma denúncia que vários populares fizeram quando tomaram conhecimento do negócio que aquele pai queria fechar com um desconhecido.

Os dois detidos, ambos cidadãos da República Democrática do Congo, de 45 e 46 anos, vão ser encaminhados para o juiz de garantias, acusados do crime de tráfico de pessoas.