O escritor e jornalista José Luís Mendonça vai narrar contos em línguas nacionais Kimbundo, Cokwe, Kikongo e Umbundo, na 15 edição do " Estórias no Imbondeiro".

O evento terá lugar no Centro de Ciências de Luanda (CCL), sábado 30, pelas 18 horas.

As "Estórias no Imbondeiro" acontecem no último sábado de cada mês nas instalações do CC, cujo objectivo é sensibilizar a população, sobretudo os mais jovens, para a importância do conhecimento e valorização dos costumes tradicionais de Angola.

Nota de imprensa da organização a que tivemos acesso, refere que a programação inclui a presença do percussionista Samuel Curti, director do Biemba Juvenil.

