A selecção sénior masculina de basquetebol de Angola conquistou esta noite, na final do Afrobasket -2025, o título de campeão ao vencer a selecção do Mali por 70 - 43 e ergue assim o seu 12º título africano.

Angola começou a desenhar a conquista do título no segundo período de jogo, quando cilindrou os malianos por 32 - 20, depois de vencer o primeiro quarto por 13 - 10.

Mas foi a partir do quarto e último período de jogo, que deu a certeza aos angolanos de que a conquista do Afrobasket -2025 era uma certeza levando o placar para os expressivos 51- 31, com 20 pontos de diferença.

Eduardo Francisco, Selton Miguel, Gerson Gonçalves, Childe Dundão, João Fernandes, Abou Gakou, Silvio Sousa, Bruno Fernando, Kevin Kokila, Nilson Bango, Milton Valente e Braz Machi, foram os jogadores da selecção de Angola que em Luanda conquistaram o título de campeão africano.

A alegria voltou para Angola, 12 anos depois de ter conquistado o seu último título de campeão do Afrobasket, em 2013.

O pavilhão multiusos do Kilamba esteve abarrotado, com milhares de pessoas a puxarem do princípio ao fim pela selecção angolana.

Os malianos atiraram a toalha ao tapete no minuto 4 do último período e o marcador fixou-se em 78 para Angola e 43 para os Mali.

A surpresa da noite foi a presença no pavilhão no minuto sete de jogo do último período do Presidente da República João Lourenço, que assistiu aos últimos seis minutos de jogo, assim como a conquista do título africano.