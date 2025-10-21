O Governo Provincial da Lunda Sul abre oficialmente, esta quarta-feira, 22, um concurso público para aquisição de apartamentos referentes à primeira fase de construção da Centralidade General Txizainga, inaugurada em Março, e que comporta mais de 200 habitações, soube o Novo Jornal.

Segundo o governo local, os sectores da função pública e da juventude são os que terão maior número de apartamentos à venda no sistema de renda resolúvel, ou seja, mensalmente ao longo de 30 anos.

O processo de entrega dos documentos para aquisição de apartamentos vai decorrer de 22 a 29 deste mês, e a entrega oficial das habitações aos proprietários saídos do concurso público ocorrerá nos dias 8 e 9 de Novembro.

O Novo Jornal soube que para o sector da função pública o Estado colocou à disposição um total de 64 apartamentos.

O sector da juventude terá 48 apartamentos à disposição, mas para concorrer é obrigatório, segundo o Governo Provincial da Lunda Sul, a filiação no Conselho Nacional da Juventude (CNJ).

Para a população em geral estão disponíveis 34 apartamentos, um número considerado insuficiente por parte da sociedade.

Para o sector empresarial, público e privado, o Governo colocou à disposição 32 apartamentos, enquanto que para os antigos combatentes e pessoas com deficiência estão disponíveis 11 habitações (cada).

O valor da entrada está fixado nos 124 mil kwanzas e os apartamentos são T3 e T4.

António Martins, porta-voz da comissão do concurso público, do Governo Provincial da Lunda Sul, disse esta manhã em conferência de imprensa a partir de Saurimo, que o Novo Jornal acompanhou via online, que os concorrentes devem apresentar cópia do B.I., declaração de serviço, cartão de contribuinte, ficha de inscrição no concurso, recibos salariais dos três últimos meses e extrato bancário autenticado pelo banco.

Segundo António Martins, após o fim do período do concurso, a 29, a comissão vai proceder à avaliação do processo, nos dias 30 e 31.

"No dia 1 e 2 de Novembro serão publicadas as listas dos resultados do concurso. O dia 3 será reservado para reclamações e o dia 4 para a publicação definitiva dos resultados", disse.

Conforme o porta-voz, a celebração de contrato nos dias 6 e 7 de Novembro. Já nos dias 8 e 9 do mesmo mês ocorrerá a entrega das chaves aos proprietários.

Segundo o Governo Provincial da Lunda Sul, quem conseguir, por via do concurso público, a sua habitação, deve obrigatoriamente mudar-se para o respectivo apartamento, no prazo de 15 dias. O proprietário está também proibido de arrendar o apartamento a terceiros.

A Centralidade General Txizainga foi inaugurada em Março pelo ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos.

Nos próximos dias, segundo o Governo, arranca a construção da segunda fase do projecto habitacional, que tem prevista a construção de mais de 1.000 apartamentos.