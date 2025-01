O director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, avançou a informação ao Novo Jornal, ressaltando que os estaleiros foram desmantelados nesta quinta-feira, 30.

Dos 11 cidadãos de nacionalidade chinesa detidos, entre os 21 e os 54 anos, faz parte uma mulher, e todos eles são responsáveis pelos dois centros que montaram em lugares diferentes.

O primeiro centro foi descoberto no município do Sequele, no interior do Shoping Casa de Nova Vida e o segundo nos arredores do Shopping MDC, no município de Belas.

As naves que foram erguidas de forma clandestina nestes lugares, segundo o superintendente-chefe de investigação criminal Manuel Halaiwa, funcionavam com mais de 2.000 processadores de alta precisão.

A quadrilha, para despistar as autoridades, escondeu um dos centros numa fábrica de produção de betão e tintas. Nos dois estaleiros foram apreendidos cinco postos de transformação de energia eléctrica de 2000 KVA e 1600AKV, que alimentavam os processadores.