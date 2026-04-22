O posto de apoio ao utente, instalado há quase dois meses na Baía de Luanda, pelo Ministério do Interior (MININT), que visa dar maior celeridade à emissão de passaportes e cartas de condução, vai manter-se por mais duas semanas.

Segundo o MININT, o posto será encerrado oficialmente no dia 07 de Maio próximo, em cumprimento da prorrogação de 30 dias não-renovável previamente comunicada.

Conforme o MININT, os postos de atendimento do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), e da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) distribuídos por todo o País, continuarão a funcionar de forma normal e com uma nova dinâmica.

Todos os utentes devem continuar a aceder aos portais www.sme.gov.ao e www.dtser.pn.gov.ao, fazer o cadastramento, e solicitar os mais variados serviços disponíveis, no SME e DTSER.

Segundo o Ministério do Interior, só durante os primeiros 30 dias de funcionamento do centro de apoio ao utente permitiu a emissão de mais de 10 mil passaportes e 20 mil cartas de condução.