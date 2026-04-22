A subcomissão de candidaturas à Presidência do MPLA, no âmbito do 9º Congresso Ordinário agendado para 09 e 10 de Dezembro deste ano, ainda não recebeu nenhuma candidatura 22 dias após a abertura oficial do período para o efeito.

"O processo de candidaturas ao 9º Congresso Ordinário do partido decorre de 28 de Março e 25 de Outubro. Até aqui nenhum militante formalizou a sua candidatura, embora se esteja ainda muito dentro do prazo", disse esta quarta-feira, 22, ao Novo Jornal uma fonte da subcomissão de candidaturas chefiada por Job Capapinha.

A subcomissão de candidaturas, segundo apurou o Novo Jornal, tem como principais competências recepcionar, analisar e validar as candidaturas aos órgãos individuais e colegiais do partido, bem como elaborar relatórios a submeter às instâncias competentes.

Segundo o regulamento, todos os militantes no pleno gozo dos seus direitos estatutários podem candidatar-se, desde que não estejam abrangidos por inelegibilidades, sendo exigido um tempo mínimo de militância que varia entre cinco e 15 anos, conforme o cargo almejado.

Para a candidatura ao cargo de Presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos cinco mil militantes, distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre mil e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9º Congresso Ordinário do MPLA tem coo lema "MPLA - Compromisso com o Povo e Confiança no Futuro" e visa, além da eleição de candidatos e de direcção do partido, discutir a orientação política, definir estratégias para os próximos anos e consolidar as suas estruturas.

Até ao início de 2026, pelo menos dois nomes manifestaram publicamente a intenção de se candidatar à presidência do MPLA, visando o IX Congresso Ordinário, o general na reserva Higino Carneiro e o militante António Venâncio.

O congresso contará com 3000 delegados de todo o país e da diáspora, marcando o início do mandato 2026-2031 e servirá como preparação para os desafios eleitorais de 2027.

Entre as principais novidades no congresso, destaca-se a redução do Comité Central para 593 membros, uma diminuição de 14,5 por cento, mantendo-se os princípios de continuidade de 55 por cento, renovação de 45 por cento e, a garantia de representação feminina de 50 por cento em órgãos colegiais.