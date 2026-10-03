Após reclamações de passageiros sobre "repentina" suposta mudança e algumas extinções de paragens, a Empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) informou que não suprimiu nenhuma, porém colocou na Avenida Deolinda Rodrigues, no trajecto Capalanga - Largo das Escolas, 30 autocarros modernos, mais rápidos e dinâmicos que fazem apenas cinco paragens. O novo serviço, expresso, segundo o PCA da empresa, Nelson Pereira Jorge, corta o tempo de viagem para menos da metade e devolve pontualidade a trabalhadores e estudantes.
Estes autocarros saem do Capalanga ou do Largo das Escolas e param apenas na Vila de Viana, Estalagem, Bela Vista, Congolenses e IMEL. Com essa nova modalidade, de acordo com o responsável, a empresa não suprimiu paragens, mas criou dois serviços distintos: o micro expresso e o expresso - os quais são mais eficazes e devolvem tempo a quem faz longas distâncias.
"Quem procura rapidez apanha o expresso, quem precisa descer pelo caminho mantém os tradicionais autocarros (laranjas e brancos)", disse.