O novo serviço expresso - com paragens apenas na Vila de Viana, Estalagem, Bela Vista, Congolenses e IMEL - não elimina antigos pontos de paragem. Em vez disso, segundo o PCA da TCUL, Nelson Jorge Pereira, divide a operação em duas modalidades distintas (micro-expresso e expresso) para optimizar as viagens de longa distância e devolver tempo aos passageiros e aos tradicionais autocarros laranja e branco que param em todos os pontos.

Após reclamações de passageiros sobre "repentina" suposta mudança e algumas extinções de paragens, a Empresa de Transportes Colectivos Urbanos de Luanda (TCUL) informou que não suprimiu nenhuma, porém colocou na Avenida Deolinda Rodrigues, no trajecto Capalanga - Largo das Escolas, 30 autocarros modernos, mais rápidos e dinâmicos que fazem apenas cinco paragens. O novo serviço, expresso, segundo o PCA da empresa, Nelson Pereira Jorge, corta o tempo de viagem para menos da metade e devolve pontualidade a trabalhadores e estudantes.

Estes autocarros saem do Capalanga ou do Largo das Escolas e param apenas na Vila de Viana, Estalagem, Bela Vista, Congolenses e IMEL. Com essa nova modalidade, de acordo com o responsável, a empresa não suprimiu paragens, mas criou dois serviços distintos: o micro expresso e o expresso - os quais são mais eficazes e devolvem tempo a quem faz longas distâncias.

"Quem procura rapidez apanha o expresso, quem precisa descer pelo caminho mantém os tradicionais autocarros (laranjas e brancos)", disse.