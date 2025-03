Dos suspeitos de homicídio, apenas um foi detido esta semana, pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC), enquanto os outros estão a monte.

O crime aconteceu no período da noite, no bairro Mirú, em plena via pública, quando o soldado, de 34 anos de idade, saía do estabelecimento comercial e os homens o seguiram, deduzindo que ainda levava consigo muito dinheiro, após ter pago muitas bebidas no bar.

Quando já estava perto da sua residência, situada na rua Santa Teresa, do bairro Milú, o malogrado foi interpelado pelos suspeitos que estavam munidos de facas e pedra.

Exigiram da vítima valores monetários, depois agrediram-no, tendo uns do golpes atingido a região do tórax, o que acabou com a sua vida naquele instante.

De seguida, roubaram-lhe os pertences, incluindo dinheiro, e foram-se embora, deixando para trás o cadáver.

Quando a família se apercebeu do homicídio, fez uma denúncia às autoridades, que conseguiram localizar apenas um dos alegados envolvidos, um homem de 23 anos, que foi conduzido ao juiz de garantias, para responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio e roubo qualificado.