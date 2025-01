As três novas províncias - Cubango, Moxico Leste e Icolo e Bengo -, assim como os novos municípios criados em todo o território nacional à luz da Nova Divisão Político-administrativa, estão ainda sem comandantes da Polícia Nacional (PN), assim como dos demais responsáveis dos órgãos do Ministério do Interior (MININT), desde a entrada em vigor da Lei, a 1 de Janeiro deste ano, tudo porque não foram ainda nomeados, confirmou o Novo Jornal.

Os trabalhos policiais, nestes novos territórios do País, são feitos ainda pelos anteriores comandantes provinciais e municipais.

A nomeação dos comandantes das províncias é feita por meio de um decreto do Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas (FAA), João Lourenço, sob proposta do ministro do Interior e do comandante geral da Polícia Nacional.

No entanto, João Lourenço ainda não nomeou os comandantes da PN e delegados do MININT nas províncias do Cubango, Moxico Leste e Icolo e Bengo.

Entretanto, o País ganhou, igualmente, novos municípios, mas, nestes novos municípios, ainda não foram nomeados pelo comandante geral, Francisco Ribas da Silva, os respectivos comandantes da Polícia Nacional.

Por exemplo, na recém-criada província do Icolo e Bengo, a acção policial é feita ainda pelos comandos municipais de Cacuaco e do extinto município da província de Luanda, que passou a ser o Icolo e Bengo, que deu nome a esta província.

O mesmo exemplo aplica-se aos novos municípios da província de Luanda, Hoji-Ya-Henda, Maianga, Samba, Ingombota, Rangel, Sambizanga, Mulenvos, Kilamba e Camana.

Apesar de já ter sido extinto, administrativamente, o município de Luanda, a acção policial a nível dos territórios da Maianga, Samba, Ingobota, Rangel e do Sambizanga, que no passado pertenceu urbanamente a este município, é feita ainda pelo comando municipal de Luanda da Polícia Nacional, que por lei já não existe.

O mesmo se aplica ao comando municipal do Cazenga, que actua ainda no território do agora município do Hoji-Ya-Henda.

A polícia de Belas também continua a actuar no agora município da Camana, assim como a de Viana no município do Mulenvo.

As razões da não nomeação, tanto do PR, para as províncias, como do comandante geral, Francisco Ribas da Silva, para os municípios, ainda não foram justificadas.

O Novo Jornal procurou junto do comando geral da PN ouvir explicações sobre a não nomeaçõão dos comandantes municipais das províncias antigas que ganharam novos territórios, mas não obteve resposta.

Fontes deste órgão avançaram que as nomeações serão feitas assim que possível, pelo número 1 da PN, mas não aceitaram explicar o facto destes municípios estarem sem comandantes até agora.

Importa referir que em meados do mês de Dezembro de 2024, João Lourenço deu posse aos novos governadores do Cubango, Moxico Leste e Icolo e Bengo. Aguarda-se que nomeie, em breve, os respectivos comandantes da PN.