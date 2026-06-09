O Instituto Nacional da Criança (INAC) assinalou, na última semana, 15 casos de abuso sexual em distintas províncias do País. No Bié, durante anos e sob fortes ameaças, um homem abusou sexualmente das duas filhas, agora com 13 e 16 anos.

O pai, explica o INAC, "começou a abusar da adolescente de 16 anos quando esta tinha 13, e da mais nova quando a criança tinha apenas dez anos. As meninas foram aterrorizadas dentro da casa onde residiam com o abusador". O caso foi encaminhado para as autoridades policiais.

Durante a semana passada foram assinaladas, no território nacional, um total de 882 denúncias de violência contra crianças, com destaque para as províncias de Luanda, Bié, Lunda-Norte e Uíge.

Entre as ocorrências registadas destacam-se 91 de agressão física e psicológica, 133 de exploração de trabalho infantil e 120 de fuga à paternidade, de acordo com o relatório semanal da instituição.

Na Maianga, em Luanda, três irmãos, de três, seis e 11 anos, eram regularmente espancados pelo pai, que lhes batia com cabos de eléctricos, deixando-os com hematomas em todas as partes do corpo.

Na província do Uíge, uma menina, de 12 anos, foi abusada sexualmente pelo vizinho, de 32, que se aproveitou da vulnerabilidade da menor para consumar o acto.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem através do número 15015 ou ainda no site https://portaldacrianca.gov.ao/.