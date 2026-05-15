Há quase dois meses que se instalou no País uma espécie de pâncico devido aos relatos nas redes sociais sobre feitiço que faz "desaparecer" órgãos genitais, e, como consequência, uma pessoa já perdeu a vida, várias ficaram feridas e 17 foram detidas.

Preocupado com a situação que está a proliferar em Angola, à semelhança do que tem vindo a acontecer em outros países africanos, nomeadamente Moçambique, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) continua a assegurar que "as informações que circulam nas redes sociais são falsas e desprovidas de qualquer realismo técnico ou científico".

O director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, explica que "foi feita uma perícia médico-legal e confirmou-se que os dois indivíduos que alegaram no vídeo o desaparecimento dos seus órgãos genitais não apresentam qualquer anomalia física".

Os exames médicos foram realizados por múltiplas equipas, nas províncias do Moxico, Lunda-Sul, Huambo, Luanda e Lunda-Norte, onde um homem, acusado de fazer feitiço, foi espancado mortalmente pela população.

Esta situação tem vindo a contribuir para actos violentos contra vários indivíduos, sobretudo oriundos da República Democrática do Congo, que estão a ser apontados como os protagonistas do alegado feitiço de "desaparecimento" de órgãos genitais.

Diante esta problemática social, as autoridades apelam às populações que adoptem uma postura responsável, visando prevenir a violência, mas quem persistir em tais práticas, adverte o SIC, "será detido e responsabilizado criminalmente.