A Polícia Nacional (PN) deteve seis cidadãos no município do Bailundo, província do Huambo, por posse e comercialização ilegal de mercúrio.

A acção policial foi desencadeada no bairro Velha Chica Centro mediante denúncia anónima, que dava conta de que a substância estava a ser comercializada ilegalmente no interior de uma residência daquela circunscrição.

Segundo o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da PN, após a realização de diligências no local, os agentes apanharam os indivíduos em flagrante delito enquanto comercializavam o produto.

Em posse dos suspeitos foi ainda apreendida uma quantidade de mercúrio, avaliada em mais de quatro milhões de kwanzas (especificamente 4.156.000,00 Kz ), além de um frasco de penicilina e oito telemóveis de diversas marcas.

Posteriormente, os detidos foram encaminhados para o juiz de garantias e responderão pelos crimes de posse e comercialização ilegal de mercúrio, assegurou a corporação