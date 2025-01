Receio de perder contrato com empresa exportadora de produtos agrícolas forçou TAAG a deixar bagagens de passageiros para transportar 41 toneladas de mangas para Lisboa

A companhia TAAG - Linhas Aéreas de Angola assegurou, em comunicado, que deixou em terra as bagagens dos passageiros do vôo DT 650 na rota Luanda- Lisboa, no domingo, devido a um volume extraordinário de carga perecível, neste caso 41 toneladas de mangas para exportação. Entretanto, sob anonimato, uma fonte da companhia junto do aeroporto contou que a TAAG deixou em terra as bagagens dos passageiros por conta de uma empresa exportadora de produtos agrícolas que tem com a companhia acordos, e devido a alguns incumprimentos da TAAG, ameaçou terminar o contrato.