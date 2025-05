A seca que assola a província do Cunene obrigou os criadores de gado locais a transferir os seus animais para o parque da Kissama, no Icolo e Bengo.

Segundo o governador da província, Auxílio Jacob, citado pela Rádio Nacional de Angola (RNA), o parque da Kissama "tem um pasto rico e é impensável pegar nestas pessoas e neste número de cabeças de gado, mais de 60 mil, e mandá-los regressar ao Cunene".

"Estamos neste momento a trabalhar no terreno para o devido cadastramento dos criadores", acrescentou.

Recentemente, para além da seca, o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos, atribuiu a morte de gado na província do Cunene à também ausência de campanhas regulares de vacinação. Segundo dados oficiais, 30% da produção de carne no país provêm do Cunene.

Dados dos serviços de veterinária indicam que o Cunene tem um controlo efectivo de um 1,1 milhões de cabeças de gado bovino, 2,1 de caprinos, 75 mil ovinos, 50 mil suínos, 2.700 equinos, 6.000 asininos e 2,5 milhões de aves.