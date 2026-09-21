O País foi eleito membro rotativo do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), estrutura de 35 Estados que define prioridades e aprova o programa de trabalho, tornando-se um dos seis países africanos no órgão.

Membro da AIEA desde 1999, Angola assinou em 2024 o Programa-Quadro Nacional até 2029 para transferência de tecnologia em segurança radiológica, saúde, agricultura e ambiente.

A eleição para o mandato 2026-2028 decorreu em Viena, durante a 70ª Conferência Geral da AIEA, entre os dias 14 e 18 deste mês, que reuniu os 182 Estados-membros, refere uma nota da Embaixada de Angola na Áustria e da Missão Permanente junto das Nações Unidas, citada pela ANGOP.

De acordo com a mesma fonte, a embaixadora de Angola na Áustria, Isabel Godinho, aproveitou a ocasião para defender o uso pacífico da energia nuclear como prioridade e enaltecer a parceria da AIEA com o País através do programa "Raios de Esperança" para combate ao cancro.