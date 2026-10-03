Greve tem 80% de adesão, não obstante alegadas intimidações da entidade patronal, de acordo com o sindicato. Determinante, SOJA reafirma continuidade e aponta quatro principais reivindicações.​

O Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola (SOJA) reafirma a continuidade da greve no sector, por principais reivindicações da classe continuarem sem respostas concretas.

O sindicato, de acordo com o seu porta-voz, Denílson Duro, enfrenta pressão e intimidações da entidade patronal. "Apesar das intimidações, a greve tem uma adesão de 80%", declara.

Ao NJ, o sindicalista destaca quatro pontos considerados prioritários pelo SOJA, o Concurso Público Interno deve abranger todos os candidatos que reúnam os requisitos exigidos, sem excepção. "Quem tem os requisitos para progredir na carreira deve ter a oportunidade de ser admitido", defende Denílson Duro.

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