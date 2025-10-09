Tudo começou no sábado, 04, no município de Maquela do Zombo, quando os pais do homem, de 23 anos, e das vítimas, de 14 e 16, foram à lavra e o deixaram a cuidar das irmãs mais novas.
No período da noite, ainda na ausência dos pais, o homem, munido de uma faca de cozinha, amarrou os membros e a boca das vítimas com panos e as transportou , sob fortes ameaças de morte, até à residência, conta o porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando.
Durante este período, as adolescentes foram dadas como desaparecidas, enquanto o agora detido, para despistar os pais, se deslocava ao lugar todos os dias para violar as irmãs, mas depois regressava a casa, alegando que não sabia nada sobre o paradeiro das vítimas.
Os pais fizeram uma denúncia ao Serviço de Investigação Criminal local, que esta quarta-feira, 08, localizou e resgatou as jovens na aldeia Kilueca.
Quanto ao irmão mais velho vai ser presente ao juiz de garantias, para responder pelos crimes de rapto e abuso sexual.