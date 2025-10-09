Um homem sequestrou as suas duas irmãs adolescentes e manteve-as em cativeiro durante quatro dias, numa casa nos arredores do matagal na aldeia Kilueca, província do Uíge, onde as jovens foram sistematicamente violadas.

Tudo começou no sábado, 04, no município de Maquela do Zombo, quando os pais do homem, de 23 anos, e das vítimas, de 14 e 16, foram à lavra e o deixaram a cuidar das irmãs mais novas.

No período da noite, ainda na ausência dos pais, o homem, munido de uma faca de cozinha, amarrou os membros e a boca das vítimas com panos e as transportou , sob fortes ameaças de morte, até à residência, conta o porta-voz do SIC no Uíge, Zacarias Fernando.

Durante este período, as adolescentes foram dadas como desaparecidas, enquanto o agora detido, para despistar os pais, se deslocava ao lugar todos os dias para violar as irmãs, mas depois regressava a casa, alegando que não sabia nada sobre o paradeiro das vítimas.

Os pais fizeram uma denúncia ao Serviço de Investigação Criminal local, que esta quarta-feira, 08, localizou e resgatou as jovens na aldeia Kilueca.

Quanto ao irmão mais velho vai ser presente ao juiz de garantias, para responder pelos crimes de rapto e abuso sexual.