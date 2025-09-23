Tudo aconteceu no último fim-de-semana, quando uma jovem mulher, de 21 anos, recebeu uma chamada de um indivíduo que lhe disse para se dirigir a um Multicaixa para levantar dinheiro.
Esta, em companhia da sua filha de dois anos e da sua irmã, de 11 anos, deslocou-se para o ATM previamente combinado, na localidade da zona Verde, em Viana.
No local, deparou-se com dois homens que, sob fortes ameaças de morte, levaram-nas para uma residência nos arredores, conta o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) da PN, Quintino Ferreira.
Em declarações ao Novo Jornal, a mulher disse que, "após chegar ao esconderijo do grupo, deparou-se com um total de 15 homens que solicitaram o terminal telefónico da sua mãe e exigiram-lhe 200 mil kwanzas em troca da sua liberdade"
Mas antes disso, explica a vítima, foram torturadas, tendo a mais velha sido espancada com uma catana e a mais nova estava a ser ameaçada de ser atirada para numa fossa.
Após a mãe das vítimas receber a ligação, fez uma participação à Polícia Nacional, que desencadeou uma investigação que culminou com o desmantelamento do gangue.
Durante a acção policial, foram detidos em flagrante delito quatro membros da associação criminosa, que foram encaminhados para o juiz de garantias.
Quanto aos demais elementos envolvidos, encontram-se em parte incerta.