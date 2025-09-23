Uma quadrilha está a ser acusada do sequestro de três membros da mesma família, na via pública, para pedir um resgate de 200 mil kwanzas, no município de Viana em Luanda.

Tudo aconteceu no último fim-de-semana, quando uma jovem mulher, de 21 anos, recebeu uma chamada de um indivíduo que lhe disse para se dirigir a um Multicaixa para levantar dinheiro.

Esta, em companhia da sua filha de dois anos e da sua irmã, de 11 anos, deslocou-se para o ATM previamente combinado, na localidade da zona Verde, em Viana.

No local, deparou-se com dois homens que, sob fortes ameaças de morte, levaram-nas para uma residência nos arredores, conta o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) da PN, Quintino Ferreira.

Em declarações ao Novo Jornal, a mulher disse que, "após chegar ao esconderijo do grupo, deparou-se com um total de 15 homens que solicitaram o terminal telefónico da sua mãe e exigiram-lhe 200 mil kwanzas em troca da sua liberdade"

Mas antes disso, explica a vítima, foram torturadas, tendo a mais velha sido espancada com uma catana e a mais nova estava a ser ameaçada de ser atirada para numa fossa.

Após a mãe das vítimas receber a ligação, fez uma participação à Polícia Nacional, que desencadeou uma investigação que culminou com o desmantelamento do gangue.

Durante a acção policial, foram detidos em flagrante delito quatro membros da associação criminosa, que foram encaminhados para o juiz de garantias.

Quanto aos demais elementos envolvidos, encontram-se em parte incerta.